Атлетіко - Ліверпуль: анонс матчу

"Атлетіко" битиметься з "Ліверпулем" в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, "мерсисайдці" є безумовними фаворитами. Команда Клоппа - чинний чемпіон турніру.

18 лютого 22:00

Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітан"

Після майже двомісячної перерви Ліга чемпіонів повертається і відразу з топ-протистояння.

Напередодні "Ліверпуль" першим в Європі забезпечив собі вихід у наступний розіграш Ліги чемпіонів - "червоні" не фінішують нижче четвертого місця в англійській Прем'єр-лізі. І, схоже, що команду Юргена Клоппа просто неможливо зупинити на шляху до першого за 30 років титулу чемпіона Англії. Їм залишилося виграти п'ять матчів, щоб за найкоротший термін в історії стати чемпіоном Англії.

Господарі матчу перебувають далеко не в кращих кондиціях. "Атлетіко" ділить 4-5 місця в чемпіонаті Іспанії з "Севільєю". Не краща ситуація у "матрацників" і з кадрами: Дієго Сімеоне не зможе розраховувати на півзахисника Ектора Ерреру, захисника Кирана Тріпп'єра і нападника Жоау Феліша, також під питанням участь іншого форварда Дієго Кости. У ось "Ліверпуля" всі важливі гравці готові до протистояння.

У нинішньому розіграші ЛЧ "Атлетіко" фінішував на другому місці - позаду "Ювентуса". Обидві команди не залишили шансів "Локомотиву" і "Байєру". "Ліверпуль" посів перше місце в своїй групі, почавши захист титулу з поразки від "Наполі". Неаполітанці в результаті стали другими. Обидва розібралися з "Зальцбургом" і "Генком".

Історія протистоянь "Атлетіко" і "Ліверпуля" налічує п'ять матчів. І тут повний паритет - команди здобули по одній перемозі, інші три поєдинки завершились нічийним результатом.