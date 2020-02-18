"Ліверпуль" першим у Європі забезпечив собі вихід у Лігу чемпіонів

Фото: футболісти "Ливерпуля" (twitter.com/lfc)

Підопічні Клоппа плей-офф турніру нинішнього сезону ще не стартували

Англійський футбольний клуб "Ліверпуль" став першою командою в Європі, яка забезпечила собі участь в груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні-2020/21. Про це повідомляє tribuna.com.

Це стало можливим завдяки домашній поразці лондонського "Челсі" в матчі проти "Манчестер Юнайтед" (0:2). Таким чином, підопічні Юргена Клоппа точно не опустяться в турнірній таблиці АПЛ нижче четвертого місця і точно зіграють наступному розіграші найпрестижнішого єврокубка незалежно від справи "Манчестер Сіті".

Варто зазначити, що плей-офф Ліги чемпіонів нинішнього сезону ще не стартував. Сьогодні "Ліверпуль" зіграє в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" на виїзді.

Нагадаємо, що також "мерсисайдці" можуть оформити найраніше чемпіонство в історії АПЛ.