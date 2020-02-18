Атлетико - Ливерпуль: анонс матча

"Атлетико" сразится с "Ливерпулем" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, "мерсисайдцы" являются безусловными фаворитами. Команда Клоппа - действующий чемпион турнира.

18 февраля 22:00

Мадрид, стадион "Ванда Метрополитано"

После почти двухмесячного перерыва Лига чемпионов возвращается и сразу с топ-противостояния.

Накануне "Ливерпуль" первым в Европе обеспечил себе выход в следующий розыгрыш Лиги чемпионов - "красные" не финишируют ниже четвертого места в английской Премьер-лиге. И, похоже, что команду Юргена Клоппа просто невозможно остановить на пути к первому за 30 лет титулу чемпиона Англии. Им осталось выиграть пять матчей, чтобы за самый короткий срок в истории стать чемпионом Англии.

Хозяева матча находятся далеко не в лучших кондициях. "Атлетико" делит 4-5 места в чемпионат Испании с "Севильей". Не лучшая ситуация у "матрасников" и с кадрами: Диего Симеоне не сможет рассчитывать на полузащитника Эктора Эрреру, защитника Кирана Триппьера и нападающего Жоау Фелиша, также под вопросом участие другого форварда Диего Косты. У вот "Ливерпуля" все важные игроки готовы к противостоянию.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Атлетико" финишировал на втором месте - позади "Ювентуса". Обе команды не оставили шансов "Локомотиву" и "Байеру". "Ливерпуль" занял первое место в своей группе, начав защиту титула с поражения от "Наполи". Неаполитанцы в итоге стали вторыми. Оба разобрались с "Зальцбургом" и "Генком".

История противостояний "Атлетико" и "Ливерпуля" насчитывает пять матчей. И здесь полный паритет - команды одержали по одной победе, другие три поединка завершились ничейным результатом.