Атлетіко - Ліверпуль: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Атлетіко" битиметься з "Ліверпулем" в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, "мерсисайдці" є безумовними фаворитами. Команда Клоппа - чинний чемпіон турніру.
18 лютого 22:00
Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітан"
Після майже двомісячної перерви Ліга чемпіонів повертається і відразу з топ-протистояння.
MATCHDAY @Atleti (A) Back in @ChampionsLeague action tonight pic.twitter.com/FLOGnG6iDr— Liverpool FC (@LFC) February 18, 2020
Напередодні "Ліверпуль" першим в Європі забезпечив собі вихід у наступний розіграш Ліги чемпіонів - "червоні" не фінішують нижче четвертого місця в англійській Прем'єр-лізі. І, схоже, що команду Юргена Клоппа просто неможливо зупинити на шляху до першого за 30 років титулу чемпіона Англії. Їм залишилося виграти п'ять матчів, щоб за найкоротший термін в історії стати чемпіоном Англії.
Господарі матчу перебувають далеко не в кращих кондиціях. "Атлетіко" ділить 4-5 місця в чемпіонаті Іспанії з "Севільєю". Не краща ситуація у "матрацників" і з кадрами: Дієго Сімеоне не зможе розраховувати на півзахисника Ектора Ерреру, захисника Кирана Тріпп'єра і нападника Жоау Феліша, також під питанням участь іншого форварда Дієго Кости. У ось "Ліверпуля" всі важливі гравці готові до протистояння.
¡Último entrenamiento antes del gran partido!— Atlético de Madrid (@Atleti) February 17, 2020
#AtletiLFC
https://t.co/vpUuYAdvRU
#AúpaAtleti #UCL pic.twitter.com/4TKNPDi9pV
У нинішньому розіграші ЛЧ "Атлетіко" фінішував на другому місці - позаду "Ювентуса". Обидві команди не залишили шансів "Локомотиву" і "Байєру". "Ліверпуль" посів перше місце в своїй групі, почавши захист титулу з поразки від "Наполі". Неаполітанці в результаті стали другими. Обидва розібралися з "Зальцбургом" і "Генком".
Історія протистоянь "Атлетіко" і "Ліверпуля" налічує п'ять матчів. І тут повний паритет - команди здобули по одній перемозі, інші три поєдинки завершились нічийним результатом.