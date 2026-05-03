"АТЕШ" сорвал поставки оккупантов в Луганске: уничтожен военный грузовик

По их данным, речь идет о КамАЗе, который принадлежал 2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде армии РФ. Техника использовалась для доставки боеприпасов, продовольствия и снаряжения на передовые позиции.

В "АТЕШ" отметили, что грузовик был уничтожен ночью - утром он должен был отправиться на загрузку и дальше на фронт.

Партизаны подчеркивают, что подобная техника является важной частью тыловой логистики российских войск, поскольку обеспечивает связь между складами и передовой.

"Каждый уничтоженный грузовик - это сорванный маршрут, задержанный эшелон и дефицит на передовой. Оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности даже на занятых территориях", - заявили в движении.

Также в "АТЕШ" сообщили, что диверсию совершил агент, который присоединился к движению весной после распространения агитационных материалов.

Другие диверсии "АТЕШ"

Напомним, 12 апреля партизаны сообщали о диверсии на железной дороге в Ростовской области - тогда возле станции Лиховская был уничтожен тепловоз. Этот узел используется для транзита военных грузов.