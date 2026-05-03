RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"АТЕШ" сорвал поставки оккупантов в Луганске: уничтожен военный грузовик

09:14 03.05.2026 Вс
2 мин
Партизаны нанесли удар прямо в тылу врага. Кто именно устроил диверсию?
aimg Мария Науменко
Фото: военная техника РФ, которую используют для обеспечения подразделений на фронте (facebook.com)

Во временно оккупированном Луганске партизаны уничтожили грузовик российских военных, который использовался для обеспечения подразделений на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение"АТЕШ".

Читайте также: Россия не может наступать в дельте Днепра Херсонской области: "АТЕШ" узнало причину

По их данным, речь идет о КамАЗе, который принадлежал 2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде армии РФ. Техника использовалась для доставки боеприпасов, продовольствия и снаряжения на передовые позиции.

В "АТЕШ" отметили, что грузовик был уничтожен ночью - утром он должен был отправиться на загрузку и дальше на фронт.

Партизаны подчеркивают, что подобная техника является важной частью тыловой логистики российских войск, поскольку обеспечивает связь между складами и передовой.

"Каждый уничтоженный грузовик - это сорванный маршрут, задержанный эшелон и дефицит на передовой. Оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности даже на занятых территориях", - заявили в движении.

Также в "АТЕШ" сообщили, что диверсию совершил агент, который присоединился к движению весной после распространения агитационных материалов.

Другие диверсии "АТЕШ"

Напомним, 12 апреля партизаны сообщали о диверсии на железной дороге в Ростовской области - тогда возле станции Лиховская был уничтожен тепловоз. Этот узел используется для транзита военных грузов.

18 апреля в Рухе заявили о выводе из строя подстанции в Луганске, которая обеспечивала электроснабжение железнодорожного узла, задействованного в снабжении армии РФ. По их данным, на восстановление объекта оккупантам может потребоваться несколько недель.

Впоследствии, 20 апреля, агенты "АТЕШ" провели еще одну диверсию - на этот раз в Воронежской области. Там вывели из строя подстанцию, что повлияло на снабжение российских войск на Харьковском направлении.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаВойска РФЛуганскпартизаны