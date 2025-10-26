"АТЭШ" сорвал поставки в Крым: нарушено движение поездов, помогавших оккупантам

"Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска на временно оккупированной территории АР Крым. В результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов, обеспечивающих снабжение оккупационных войск", - отметили в "АТЭШ".

По их данным, этот удар был нанесен в пиковый момент логистических перевозок оккупантов, что позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения для подразделений на Херсонском направлении.

Движение сопротивления отмечает, что каждая такая операция создает дополнительные трудности для вражеской группировки, снижая ее боеспособность.

"АТЕШ" продолжает систематически разрушать логистические маршруты оккупантов. Наша сеть агентов расширяется, а удары становятся все более эффективными", - добавили они.