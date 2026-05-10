"АТЕШ" сорвали поставки для армии РФ на Сумском направлении: уничтожен электровоз

Как рассказали партизаны, они провели результативную операцию на одном из железнодорожных участков Липецкой области РФ. В результате диверсии был уничтожен грузовой электровоз, который враг задействует для обеспечения нужд российской армии.

"Такие локомотивы используются для доставки боеприпасов, топлива, вооружения и тяжелой техники из глубины страны к направлениям активных боевых действий. Нарушение работы даже одной такой единицы существенно осложняет снабжение передовых подразделений и замедляет переброску резервов", - говорится в публикации.

В партизанском движении отметили, что выведенный из строя электровоз больше не сможет участвовать в транспортировке военных эшелонов, что означает, что еще одна часть логистической системы врага остановлена.

"Мы последовательно ослабляем возможности врага и создает проблемы для ВС РФ. "АТЕШ" продолжает работать там, где враг чувствует себя в безопасности, разрушая его военную инфраструктуру изнутри", - добавили партизаны.