"АТЕШ" сорвали поставки для армии РФ на Сумском направлении: уничтожен электровоз

Партизаны "АТЕШ" провели очередную успешную диверсию в тылу армии РФ. На этот раз агенты уничтожили электровоз в Липецкой области, чем сорвали переброску военных грузов на Сумское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост партизанского движение в Telegram.
Как рассказали партизаны, они провели результативную операцию на одном из железнодорожных участков Липецкой области РФ. В результате диверсии был уничтожен грузовой электровоз, который враг задействует для обеспечения нужд российской армии.
"Такие локомотивы используются для доставки боеприпасов, топлива, вооружения и тяжелой техники из глубины страны к направлениям активных боевых действий. Нарушение работы даже одной такой единицы существенно осложняет снабжение передовых подразделений и замедляет переброску резервов", - говорится в публикации.
В партизанском движении отметили, что выведенный из строя электровоз больше не сможет участвовать в транспортировке военных эшелонов, что означает, что еще одна часть логистической системы врага остановлена.
"Мы последовательно ослабляем возможности врага и создает проблемы для ВС РФ. "АТЕШ" продолжает работать там, где враг чувствует себя в безопасности, разрушая его военную инфраструктуру изнутри", - добавили партизаны.
Напомним, 3 мая партизаны "АТЕШ" тоже отчитались, что во временно оккупированном Луганске уничтожили КамАЗ армии РФ, который использовался для обеспечения подразделений на фронте. Таким образом, поставки врагу на передовую были частично сорваны.
Кроме того, 20 апреля стало известно, что агенты вывели из строя подстанцию в Воронежской области, чем нарушили снабжение войск РФ на Харьковском направлении.
Также мы писали, что 15 апреля у партизанов был отчет о том, что они обрушили связь между оккупантами, уничтожив в поселке Горный Щит (Свердловская область) телекоммуникаций шкаф ключевой вышки связи.