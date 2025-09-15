Атаки ВСУ опустошили военную базу россиян в Крыму, - АТЕШ

На одном из стратегических объектов Черноморского флота РФ в Крыму зафиксирован дефицит военной техники и продовольствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агенты провели разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) Черноморского флота РФ в Севастополе.
Партизаны зафиксировали практически полное отсутствие техники на территории базы, а единичные машины выглядят нерабочими.
В "АТЕШ" констатировали наглядный признак дефицита техники у оккупантов: ее перебрасывают по всему Крыму, чтобы уберечь от ударов Сил обороны Украины.
Координаты объекта: 44.58021, 33.50951
"758-й ЦМТО - это стратегический объект, через который Черноморский флот получает топливо, боекомплект и продовольствие. Без его работы флот не способен вести боевые действия. Не случайно склады центра уже становились целями атак в районе Сахарной Головки и улицы Шабалина", - говорится в сообщении.
В "АТЕШ" добавили, что все собранные данные переданы Силам обороны Украины.
