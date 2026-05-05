Атака на ЗАЭС: часть оборудования радиационного контроля вышла из строя

Как рассказали в агенстве, команда МАГАТЭ посетила Лабораторию внешнего радиационного контроля (ЛВК) Запорожской АЭС, через день после того, как, станция была атакована беспилотником.

Команда обнаружила повреждения некоторого оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории, которое больше не функционирует.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз подчеркнул критическую важность соблюдения принципов ядерной безопасности. Он призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных установок, чтобы избежать рисков катастрофы.