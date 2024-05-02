Атака по военному аэродрому РФ в Джанкое: в сети показали спутниковые снимки последствий

Ночные удары по Крыму 30 апреля

Напомним, в ночь на 30 апреля над Симферополем и Джанкоем раздались громкие взрывы. В сети сообщали о минимум десяти мощных взрывах. Также тогда россияне перекрыли Крымский мост.

Издание Defense Express сообщало, что взрывы также раздавались в Евпатории, Гвардейском и Красноперекопском районах. Силы обороны могли применить американские ATACMS для поражения враждебных позиций ПВО.

Как стало известно позже, в ту же ночь баллистические ракеты атаковали военный аэродром "Джанкой". В результате атаки ранения получили пятеро оккупантов.

В частности, партизаны отметили, что во время атаки по Крыму в ночь на 30 апреля под удар попал не только аэродром в Джанкое, но и по другим стратегическим объектам кафиров на полуострове.

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