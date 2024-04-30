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В Симферополе и Джанкое слышны взрывы

Симферополь, Вторник 30 апреля 2024 01:50
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В Симферополе и Джанкое слышны взрывы Фото: в Симферополе и Джанкое слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Во временно оккупированных Симферополе и Джанкое ночью 30 апреля слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Astra, SHOT и Крымский мост.

Администраторы канала ASTRA сообщают об взрывах в Симферополе.

"В Симферополе слышны взрывы, пишут местные жители", - сообщил Telegram-канал Astra.

По информации Telegram-канала SHOT, были громкие взрывы над Симферополем и Джанкоем. Предварительно работает ПВО.

"По словам подписчиков SHOT, первые взрывы раздались примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков", - написали администраторы SHOT.

В Джанкое расположен аэродром оккупантов и базируется одна из бригад россиян.

В Симферополе и Джанкое слышны взрывыФото: в Джанкое расположен аэродром оккупантов (https://deepstatemap.live/)

В крымских чатах также сообщают об взрывах.

"В Симферополе что-то взрывается", - пишут местные жители.

"Спал с открытыми окнами, от бабахов шелевились занавески. Симферополь", - написал житель города.

"Много было слышно в районе Джанкоя, похоже на ПВО", - пишут в крымских пабликах.

В Крыму перекрыт Крымский мост. Об этом сообщается на Telegram-канале объекта.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сообщили на канале.

Взрывы в Крыму

Ранее мы писали, что 29 апреля в Крыму были взрывы. В сети писали об работе систем ПВО.

К слову, в ночь на 28 апреля, сообщалось об мощных взрывах в Крыму. Указывается, что он прогремел возле Джанкоя.

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Крым Симферополь Крымский мост
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