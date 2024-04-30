В Симферополе и Джанкое слышны взрывы

Во временно оккупированных Симферополе и Джанкое ночью 30 апреля слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Astra , SHOT и Крымский мост .

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сообщили на канале.

В Крыму перекрыт Крымский мост . Об этом сообщается на Telegram-канале объекта.

"Много было слышно в районе Джанкоя, похоже на ПВО", - пишут в крымских пабликах.

"Спал с открытыми окнами, от бабахов шелевились занавески. Симферополь", - написал житель города.

В крымских чатах также сообщают об взрывах.

В Джанкое расположен аэродром оккупантов и базируется одна из бригад россиян.

"По словам подписчиков SHOT, первые взрывы раздались примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков", - написали администраторы SHOT.

По информации Telegram-канала SHOT, были громкие взрывы над Симферополем и Джанкоем . Предварительно работает ПВО.

Администраторы канала ASTRA сообщают об взрывах в Симферополе .

Взрывы в Крыму

Ранее мы писали, что 29 апреля в Крыму были взрывы. В сети писали об работе систем ПВО.

К слову, в ночь на 28 апреля, сообщалось об мощных взрывах в Крыму. Указывается, что он прогремел возле Джанкоя.

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