Атака по військовому аеродрому РФ в Джанкої: у мережі показали супутникові знімки наслідків

Нічні удари по Криму 30 квітня

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня над Сімферополем й Джанкоєм пролунали гучні вибухи. У мережі повідомляли про щонайменше десять потужних вибухів. Також тоді росіяни перекрили Кримський міст.

Видання Defense Express повідомляло, що вибухи також лунали у Євпаторії, Гвардійському та Красноперекопському районах. Сили оборони могли застосувати американські ATACMS для ураження ворожих позицій ППО.

Як стало відомо пізніше, тієї ж ночі балістичні ракети атакували військовий аеродром "Джанкой". Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро окупантів.

Зокрема партизани зауважили, що під час атаки по Криму у ніч на 30 квітня, під удар потрапив не лише аеродром у Джанкої, але й по інших стратегічних об'єктах окупантів на півострові

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