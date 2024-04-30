"Прилетело" не только по аэродрому в Джанкое. Партизаны узнали детали ночных ударов по Крыму

Во время атаки по Крыму в ночь на 30 апреля под удар попал не только аэродром в Джанкое. Взрывы раздавались и в других частях полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Сегодня ночью в Крыму действительно было жарко. Наши агенты среди военных ВС РФ сообщают о пяти ударах по аэродрому Джанкой. Сообщают о многих раненых и ликвидированных оккупантах", - говорится в сообщении.

Как узнали партизаны, ночью был совершен комбинированный удар БПЛА и ракет по военным объектам оккупантов.

Агенты "АТЕШ" также сообщили о взрывах в Геническом и Красногвардейском районах, а также в Симферополе.

"Работаем над тем, чтобы получить более подробную информацию. Также ждем официальной информации от Сил обороны Украины", - добавили партизаны.