Атака "Шахедов": в пригороде Киева загорелся дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

Он отметил, что в Бучанском районе произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не ввели в эксплуатацию.

"Повреждено более 10 автомобилей. Информация о пострадавших не поступала. Все службы работают на месте происшествия", - отметил Калашник.

Фото: поврежденный российским дроном дом (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)