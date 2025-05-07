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Атака "Шахедів": у передмісті Києва загорівся будинок

Київська область, Середа 07 травня 2025 05:50
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Атака "Шахедів": у передмісті Києва загорівся будинок Фото:
Автор: Валерій Савицький

Російські ударні дрони пошкодили недобудований будинок у Бучанському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Він зазначив, що у Бучанському районі сталося загоряння між другим і третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівлю ще не ввели в експлуатацію.

"Пошкоджено понад 10 автомобілів. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі служби працюють на місці події", - зазначив Калашник.

Атака &quot;Шахедів&quot;: у передмісті Києва загорівся будинокФото: пошкоджений російським дроном будинок (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)

Дронова атака РФ

Вранці у середу, 7 травня, російські терористи масовано атакували Київ уданими дронами "Шахед".

Внаслідок атаки зафіксоване падіння уламків, пожежі та пошкодження будинків у чотирьох районах столиці.

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Атака дронів
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