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В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Среда 07 мая 2025 04:34
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В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы на фоне атаки дронов Фото: недавно в Киевской области работало ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 7 мая, в Киеве раздались звуки взрывов. Враг пытается атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

В частности, первые взрывы в столице прозвучали примерно в 04:25. Перед этим военные информировали, что мимо Броваров в направлении Киева летят дроны, а по последней информации, несколько из них уже над городом.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - подтвердили в КГВА в 04:31.

Кроме того, в Киевской областной военной администрации писали недавно о работе ПВО в регионе.

Обновлено в 04:35

В Киеве раздались повторные звуки взрывов.

Обновлено в 04:52

В столице снова были слышны взрывы.

Обновлено в 05:12

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги

Где объявляли тревогу

По состоянию на 04:34 карта воздушных тревог выглядела так. Как можно увидеть, сигнал продолжался в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Обстрел Киева

Напомним, буквально несколько часов назад, в ночь на 7 мая, россияне атаковали Киев баллистикой.

В результате атаки в Соломенском районе было зафиксировано падение обломков. Вскоре стало известно, что на месте происшествия возник пожар в складских помещениях. Его площадь составила около 300 квадратных метров.

Также мер Киева Виталий Кличко информировал, что в этот район поступал вызов медиков. Однако есть ли пострадавшие, до сих пор пока неизвестно.

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