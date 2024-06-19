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Атака "Шахедов" во Львовской области: все дроны-камикадзе врага были сбиты

Фото: над Львовской областью ночью 19 июня были сбиты все 5 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью во Львовской области силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все дроны-камикадзе, которые враг направил для ударов по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого.

"Воины противовоздушной обороны уничтожили 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовскую область этой ночью", - рассказал чиновник.

Он озвучил данные от Воздушного командования "Запад" по состоянию на 05:55 о том, что во время первой ночной тревоги, продолжавшейся с 02:32 по 03:35, в воздушное пространство Львовской области вошли 4 "Шахеда".

А во время второй, продолжавшейся с 04:27 по 05:24, этот регион пытался атаковать еще один дрон-камикадзе противника.

"Всех их наши воины ПВО сбили", - проинформировал глава ОВА.

Удар "Шахедами" по Украине 19 июня

Ранее сообщалось, что войска РФ этой ночью снова атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Из-за вражеской атаки в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Около половины четвертого ночи стало известно о работе ПВО возле Львова из-за дрон-камикадзе противника, который был зафиксирован в окрестностях города. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о попадании в селе Малехов, и о ранении мужчины. Он был госпитализирован.

Впоследствии во львовской мэрии уточнили последствия и показали фото. Так, из-за вражеской воздушной атаки в Малехове были повреждены многоэтажки, здания в частном секторе и офисное помещение. А позже, около полшестого утра, в Малехове снова раздался взрыв, работала ПВО.

Кроме того, ранее сообщалось, что один из ударных беспилотников противника был сбит силами ПВО в Днепропетровской области в Криворожском районе.

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