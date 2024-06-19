Атака "Шахедов": под Львовом было попадание, есть раненый

Из-за вражеской воздушной атаки этой ночью, 19 июня, зафиксировано попадание в селе Малехов во Львовском районе. Ранения получил один человек.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на мэра Львова Андрея Садового .

Львовский городской голова рассказал в своем Telegram о последствиях атаки дрона-камикадзе противника, замеченного в окрестностях областного центра, и по которому велась работа ПВО.

После этого появилась информация о попадании беспилотника на территории Львовского общества, рассказал он и впоследствии подтвердил такие данные.

"Попадание в Малехове, Львовская община. Известно об одном раненом мужчине-хранителе, 70 лет", - рассказал Садовый.

Он уточнил, что состояние пострадавшего расценивается как средней тяжести. Медики госпитализировали раненого каретой "скорой помощи".

Что предшествовало

Напомним, этой ночью российские захватчики снова атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед".В разных областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Ранее стало известно, что один из вражеских дронов-камикадзе был сбит силами ПВО в Днепропетровской области в Криворожском районе.

Кроме того, сообщалось о работе ПВО возле Львова из-за "Шахеда", зафиксированного в окрестностях города. В 03:36 глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил об отбое тревоги, а львовский мэр Андрей Садовый отметил, что "это было громко!".