В окрестностях Львова замечен "Шахед", работала ПВО
Около города Львов этой ночью был зафиксирован ударный российский беспилотник типа "Шахед". В регионе работают силы и средства противовоздушной обороны по отражению вражеской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовского городского голову Андрея Садового и руководителя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
Дрон-камикадзе противника был замечен в окрестностях Львова.
"Не снимайте работу ПВО! Всем оставаться в безопасном месте!" - написал львовский мэр в своем Telegram.
Так, представители местной власти призвали жителей находиться в укрытиях из-за воздушной атаки, и соблюдать информ-тишину.
"Вражеский беспилотник в окрестностях Львова. Ничего не снимаем! Нигде не выкладываем! ПВО", - рассказал глава ОВА.
Обновлено в 03:40
Позже в мэрии и ОВА заявили об отбое воздушной тревоги в области, объявленной ранее из-за дронов-камикадзе российских захватчиков.
"Отбой воздушной тревоги во Львове. Спасибо за работу нашим ПВО. Это было громко!" - рассказал львовский городской голова.
Ночная атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что с вечера 18 июня и ночью над Украиной курсируют ударные беспилотники российских оккупантов, запущенные для очередной воздушной атаки несколькими группами. В разных областях Украины объявлена воздушная тревога.
Перед тем стало известно, что один из вражеских дронов-камикадзе был сбит силами ПВО в Днепропетровской области в Криворожском районе. Между тем в мониторинговых группах сообщают о боевой работе по "Шахадех" и в других регионах.
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