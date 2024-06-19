Воздушная атака под Львовом: в мэрии уточнили последствия и показали фото

В селе Малехов Львовского района в результате попадания из-за российской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе были также повреждены многоэтажки, здания в частном секторе и офисное помещение, где и получил ранения мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Львовского городского головы Андрея Садового.

Он уточнил, что в жилом многоэтажном здании были выбиты 20 окон.

"Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника, о котором писали выше. Состояние средней тяжести", - рассказал Садовый.

Кроме того, добавил львовский мэр, в частном секторе были выбиты окна в 5 домах.

Садовый также обнародовал фото последствий ночной вражеской атаки.

В селе Малехов под Львовом из-за попадания "Шахеда" пострадала гражданская инфраструктура в ночь на 19 июня (фото: t.me/andriysadovyi)

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июня российские оккупанты снова атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за вражеской атаки в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога, она продолжается и сейчас.

Ранее стало известно, что один из "Шахедов" был сбит силами ПВО в Днепропетровской области в Криворожском районе.

Также этой ночью сообщалось о работе ПВО возле Львова из-за ударного беспилотника, который был зафиксирован в окрестностях города. Позже мэр Львова Садовый рассказал о попадании в селе Малехов и о ранении мужчины-охранника, 70 лет. Он был госпитализирован.