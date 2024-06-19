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Атака "Шахедів" у Львівській області: усі дрони-камікадзе ворога були збиті

Фото: над Львівською областю вночі 19 червня були збиті усі 5 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі у Львівській області силами та засобами протиповітряної оборони були збиті усі дрони-камікадзе, які ворог спрямував для ударів по регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Козицького.

"Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 "Шахедів", які атакували Львівщину цієї ночі", - розповів чиновник.

Він озвучив дані від Повітряного командування "Захід" станом на 05:55 про те, що під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35, у повітряний простір Львівської області зайшли 4 "Шахеди".

А під час другої, що тривала з 04:27 по 05:24, цей регіон намагався атакувати ще один дрон-камікадзе противника.

"Усіх їх наші воїни ППО збили", - поінформував глава ОВА.

Удар "Шахедами" по Україні 19 червня

Раніше повідомлялося, що війська РФ цієї ночі знову атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Через ворожу атаку у різних областях України була оголошена повітряна тривога.

Близько пів на четверту ночі стало відомо про роботу ППО біля Львова через дрон-камікадзе противника, який був зафіксований в околицях міста. Мер Львова Андрій Садовий розповів про влучання у селі Малехів, та про поранення чоловіка. Він був госпіталізований.

Згодом у львівській мерії уточнили наслідки та показали фото. Так, через ворожу повітряну атаку у Малехові були пошкоджені багатоповерхівка, будівлі у приватному секторі та офісне приміщення. А пізніше, близько пів на шосту ранку, у Малехові знову пролунав вибух, працювала ППО.

Крім того, раніше повідомлялося, що один з ударних безпілотників противника був збитий силами ППО у Дніпропетровській області в Криворізькому районі.

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Львівська областьППОВійна в УкраїніАтака дронів