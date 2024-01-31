RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака "Шахедов" по Харькову: появились утренние фото и видео последствий

Фото: показали фото и видео последствий атаки РФ дронами по Харькову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

В результате атаки РФ по жилым кварталам Харькова поздно вечером 30 января произошло несколько пожаров в Слободском и Салтовском районах. Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки беспилотников.

РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядят жилые кварталы Харькова после ракетного террора россиян.

При подготовке материала использовались данные: Харьковская областная прокуратура, Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

"В Слободском районе зафиксировано попадание трех БпЛА в жилом секторе. Повреждены нежилое здание, супермаркет, автомобили, кафе, в многоэтажках выбиты окна. Травмированы мужчины 85 лет. У 46-летней женщины острая реакция на стресс. Медики оказали им помощь на месте", - информируют в прокуратуре.

Также известно, что в Салтовском районе БПЛА попал на территорию частного дома.

"Хозяева дома - 58-летний мужчина и его 61-летняя жена получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались", - отмечают в ведомстве.

Стражи порядка собрали обломки БпЛА "Герань-2" и задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ. При процессуальном руководстве Слободской и Салтовской окружных прокуратур города Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Фото: последствия атаки российских беспилотников по Харькову вечером 30 января (t.me/prokuratura_kharkiv)

В ГСЧС Украины отметили, что последствия вражеской атаки в двух районах города удалось ликвидировать.

"Горели крыша частного жилого дома, гаражи, 2 легковых автомобиля, крыша двухэтажного и помещения административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 квадратных метров", - информируют в ведомстве.

Кроме того, как отмечают спасатели, повреждены и рядом расположены многоэтажные жилые дома и торговое заведение.

Атака РФ по Харькову 30 января

Напомним, вчера мы сообщали о том, что российские войска атаковали Харьков с помощью ударных дронов вечером.

Ранее, около 16 часов 30 января, в Харькове слышали серию взрывов во время тревоги. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области.

Впоследствии Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.

Также Синегубов писал, что россияне вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую общины Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М".

Вечером 30 января в Харькове снова прозвучала серия взрывов. Воздушные Силы ВСУ сообщали, что ударные дроны типа "Shahed" в районе Харькова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков