Атака "Шахедів" по Харкову: з'явилися ранкові фото і відео наслідків

Внаслідок атаки РФ по житловим кварталам Харкова пізно ввечері 30 січня сталось декілька пожеж в Слобідському та Салтівському районах. Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки безпілотників.
РБК-Україна в матеріалі нижче показує, як виглядають житлові квартали Харкова після ракетного терору росіян.
Під час підготовки матеріалу використовувалися дані: Харківської обласної прокуратури, Державної служби надзвичайних ситуацій України.
"У Слобідському районі зафіксовано влучання трьох БпЛА у житловому секторі. Пошкоджено нежитлову будівлю, супермаркет, автомобілі, кафе, у багатоповерхівках вибито вікна. Травмовано чоловіка 85 років. У 46-річної жінки гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці", - інформують у прокуратурі.
Також відомо, що у Салтівському районі БпЛА влучив на територію приватного будинку.
"Господарі будинку - 58-річний чоловік та його 61-річна дружина отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились", - зазначають у відомстві.
Правоохоронці зібрали уламки БпЛА "Герань-2" та задокументували наслідки збройної агресії РФ. За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур міста Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
У ДСНС України зазначили, що наслідки ворожої атаки у двох районах міста вдалось ліквідувати.
"Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, 2 легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 квадратних метрів", - інформують у відомстві.
Крім того, як зазначають рятувальники, пошкоджені були й поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли про те, що російські війська атакували Харків за допомогою ударних дронів ввечері.
Раніше, близько 16-ї години 30 січня, у Харкові чули серію вибухів під час тривоги. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики у Харківській області.
Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Харківському району. Інформації про жертв чи постраждалих не було.
Також Синєгубов писав, що росіяни увечері обстріляли Золочівську та Малоданилівську громади Харківської області. Зокрема вони били ракетою "Іскандер-М".
Ввечері 30 січня у Харкові знову пролунала серія вибухів. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що ударні дрони типу "Shahed" в районі Харкова.
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