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РФ ударила по энергообъекту. В части Одессы введены аварийные отключения света

Вторник 04 марта 2025 09:25
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РФ ударила по энергообъекту. В части Одессы введены аварийные отключения света Фото: В части Одессы введены аварийные отключения света (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области. По состоянию на утро 4 марта восстановлено электроснабжение для 7 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера и Telegram ДТЭК.

3 марта российские войска совершили новую атаку на энергетический объект ДТЭК в Одесской области, нанеся повреждения в результате обстрелов.

По состоянию на утро 4 марта, благодаря слаженной работе энергетиков, удалось восстановить подачу электроэнергии в 7 тысяч семей.

Все объекты критической инфраструктуры и системы теплоснабжения города работают в штатном режиме, котельные запитаны.

Однако в некоторых районах города еще продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий атаки.

В Одесской области продолжают функционировать пункты несокрушимости, оказывая поддержку жителям, остающимся без электричества.

Атака на Одесскую область

Напомним, что 3 марта поздно вечером российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. В результате удара повреждена энергетическая инфраструктура, часть города осталась без электроснабжения.

Аварийные отключения продолжаются, коммунальные службы активно работают над восстановлением энергоснабжения и запуском генераторов для критической инфраструктуры, в частности котельных. Также разворачиваются дополнительные пункты несокрушимости, всего их уже 425.

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