ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Киеву: силы ПВО сбили все вражеские воздушные цели

Среда 08 мая 2024 06:29
UA EN RU
Ракетный удар по Киеву: силы ПВО сбили все вражеские воздушные цели Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Украинские силы ПВО уничтожили все вражеские цели в районе Киева во время ночной ракетной атаки 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Враг нанес по столице ракетный удар – применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений", - сообщили в КГВА.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены, точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные Силы.

По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.

Ракетный удар по Украине 8 мая

Российские войска нанесли массированный удар по южным, центральным и западным регионам с применением крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Во время массированной российской ракетной атаки взрывы были слышны в Харькове и Полтавской области, Запорожье и Ивано-Франковской области и Киеве, в Киевской области сообщалось о работе ПВО.

Также известно, что в результате "прилета" поврежден объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину
NEWS
Оккупанты продвинулись под Авдеевкой, немного в Новомихайловке и в Работино: карты ISW
Оккупанты продвинулись под Авдеевкой, немного в Новомихайловке и в Работино: карты ISW
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену