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Во Львовской области слышны взрывы, работает ПВО

Среда 08 мая 2024 05:23
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Во Львовской области слышны взрывы, работает ПВО Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В ходе массированной ракетной атаки со стороны России взрывы прогремели во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.

"Во Львовской области работает ПВО", - написал Козицкий.

Он также сообщил о движении ракет на Стрыйский и Червоноградский районы.

Садовый сообщил о ракетах в регионе и тоже написал о работе ПВО.

Ранее во время массированной российской ракетной атаки взрывы раздались в Харькове и Полтавской области, Запорожье и Ивано-Франковской области, Киеве, в Киевской области сообщалось о работе ПВО.

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