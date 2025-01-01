Россияне ударили ракетой под Одессой: повреждено админздание, есть пострадавший

31 декабря российские войска ударили по Одесскому району. Атакой повреждено админздание, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"Пострадал один гражданский человек", - отметили в Силах обороны юга.

По данным военных, в результате вражеского обстрела повреждено админздание агрофирмы.

Атака РФ по Украине

Российские войска начали атаковать Украину с вечера 31 декабря. В частности, Запорожская область подверглась вражеским воздушным ударам накануне вечером. Из-за российской атаки в одном из населенных пунктов пострадали гражданские объекты, произошли пожары в домах.

По данным Воздушных сил ВСУ Россия запустила по Украине 111 дронов-камикадзе с четырех направлений. Повреждения из-за падения обломков есть и в Киеве, пострадали шесть человек.

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