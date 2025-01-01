Количество погибших из-за атаки на Киев возросло

Количество погибших из-за обстрела Киева 1 января возросло. Сейчас известно уже о двух жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Спасательная операция в Печерском и Святошинском районах продолжается.

"К сожалению, уже имеем двух погибших. Мои соболезнования родным и близким", - констатировал Ткаченко.

По его словам, с самого утра продолжается ликвидация последствий удара по столице.

Атака РФ на Киев

В новогоднюю ночь российские войска атаковали Киев дронами. В частности, в Печерском районе произошли пожары, например, в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка из-за атаки "Шахедов".

Предварительно сообщалось об одной пострадавшей женщине. Затем количество пострадавших в Киеве постепенно возросло до 7 человек, также под завалами на Печерске нашли тело женщины. Среди пострадавших - две беременные.

Все, что известно о последствиях атаки РФ на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

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