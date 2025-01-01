ua en ru
Ср, 01 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Количество погибших из-за атаки на Киев возросло

Киев, Среда 01 января 2025 12:34
UA EN RU
Количество погибших из-за атаки на Киев возросло Фото: количество погибших из-за обстрела Киева 1 января возросло до двух (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Количество погибших из-за обстрела Киева 1 января возросло. Сейчас известно уже о двух жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

По его словам, с самого утра продолжается ликвидация последствий удара по столице.

"К сожалению, уже имеем двух погибших. Мои соболезнования родным и близким", - констатировал Ткаченко.

Спасательная операция в Печерском и Святошинском районах продолжается.

Атака РФ на Киев

В новогоднюю ночь российские войска атаковали Киев дронами. В частности, в Печерском районе произошли пожары, например, в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка из-за атаки "Шахедов".

Предварительно сообщалось об одной пострадавшей женщине. Затем количество пострадавших в Киеве постепенно возросло до 7 человек, также под завалами на Печерске нашли тело женщины. Среди пострадавших - две беременные.

Все, что известно о последствиях атаки РФ на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев обстріл Києва Война в Украине Обстрелы Киева
NEWS
ГТС Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа, - Минэнерго
ГТС Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа, - Минэнерго
DAILY
Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное