Атака РФ по Одесской области: Словакия подтвердила повреждение судна под ее флагом

Российские удары по украинским портам повредили суда под флагами Словакии, Палау и Либерии, спровоцировав пожары и разрушения портовой инфраструктуры, но жертв нет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написал вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба в Telegram, а также издание ЅІоѵак Spectator .

По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы, атака затронула порты Одесской и Николаевской областей. Были повреждены склады и другие объекты портовой инфраструктуры, однако экстренные службы оперативно ликвидировали пожары.

"Враг продолжает свои попытки уничтожить логистику морскими портами Украины и подорвать экономику и продовольственную безопасность", - написал Кулеба.

Министерство иностранных дел Словакии уже уточнило, что на борту словацкого судна во время атаки никого не было, а руководили им украинские моряки. При этом на нем нет и не работает ни один гражданин Словакии,



Речное судно "Маджестик" находилось в порту Одессы. Из-за повреждений оно пока непригодно для плавания.

Ситуацию тщательно отслеживают в сотрудничестве с посольством Словакии в Киеве, а словацким юридическим и физическим лицам обещана помощь по запросу.

Кроме того, Алексей Кулеба упомянул о повреждении судна, ходящего под флагом Палау. Он не уточнил масштабы ущерба, но отметил, что вспыхнули пожары и пострадали склады.

А еще Кулеба отметил, что в результате подобных ударов в соседней Николаевской области было повреждено судно под либерийским флагом на терминале. Там о пострадавших также не сообщалось. При этом экстренные службы тушили пожары в нескольких местах.