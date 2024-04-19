Атака РФ на Днепр и область: в больнице умер еще один ребенок

В больнице умер еще один ребенок, пострадавший во время массированного удара российских войск на Днепр и область 19 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В больнице скончался ребенок, получивший тяжелые ранения во время массированной вражеской атаки на Днепропетровскую область сегодня", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Как отметили в ведомстве, число погибших выросло до 9, среди них трое детей.

По словам главы ОВА, трое детей погибли в Синельниковском районе.

"14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет, а в общей сложности - шесть человек. Еще шестеро пострадали", - отметил Лысак.

Обстрел Украины

Российские войска остреляли Украину в ночь на 19 апрел, использовав 36 ракет и дронов, причем ПВО удалось сбить 14 беспилотников и 15 ракет, среди которых были впервые уничтожены ракеты Х-22 и сбит бомбардировщик Ту-22.

Основной удар припал на Днепр и область. В частности, в Днепре уже известно о 16 раненых и двух погибших. Также были атакованы Кривой Рог, где пострадали три человека и Синельниковский район Днепропетровской области, где погибли трое детей.

Также россияне атаковали Одесскую область ракетами и дронами, целили по инфраструктуре. К счастью, никто не пострадал. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.