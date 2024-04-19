Атака РФ на Дніпро та область: у лікарні померла ще одна дитина

У лікарні померла ще одна дитина, яка постраждала під час масованого удару російських військ на Дніпро та область 19 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора, Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"В лікарні померла дитина, яка отримала важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Дніпропетровську область сьогодні", - йдеться у повідомленні Офіса генпрокурора.

Як зазначили у відомстві, наразі число загиблих зросло до 9, серед них троє дітей.

За словами голови ОВА, троє дітей загинули у на Синельниківському районі.

"14-річна дівчинка і два хлопчика - 6 та 8 років, а загалом - шестеро людей. Ще шестеро постраждали", - зазначив Лисак.

Обстріл України

Російські війська стріляли Україну в ніч на 19 квітня, використавши 36 ракет і дронів, причому ППО вдалося збити 14 безпілотників і 15 ракет, серед яких були вперше знищені ракети Х-22 і збитий бомбардувальник Ту-22.

Основний удар припав на Дніпро та область. Зокрема, у Дніпрі вже відомо про 16 поранених та двох загиблих. Також були атаковані Кривий Ріг, де постраждали троє людей та Синельниківський район Дніпропетровської області, де загинули троє дітей.

Також росіяни атакували Одеську область ракетами та дронами, цілили по інфраструктурі. На щастя, ніхто не постраждав. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.