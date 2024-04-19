Россияне атаковали Одесскую область ракетами и дронами, целили по инфраструктуре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

Добавим, по данным Воздушных сил ВСУ, Россия ночью выпустила по Украине 22 ракеты разных типов и 14 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все "Шахеды" и 15 ракет.

Глава Одесской ОВА не уточнил, какие последствия атаки. Но Кипер добавил, что правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

"Российские террористы целили по критической инфраструктуре региона. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Новая атака России

В ночь на 19 апреля российские войска снова атаковали Украину. Главный удар был направлен на Днепропетровскую область. Были "прилеты" в Днепре и других городах.

Как известно, в Днепре в результате атаки повреждена жилая пятиэтажка, вокзал, инфраструктурные объекты. Под ударом врага также были Кривой Рог, Синельниково и Павлоград.

По последним данным, в результате ночной атаки в Днепропетровской области 9 человек погибли, среди них трое детей.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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