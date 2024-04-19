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Россияне атаковали Одесскую область ракетами и дронами, целили по инфраструктуре

Одесса, Пятница 19 апреля 2024 10:38
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Россияне атаковали Одесскую область ракетами и дронами, целили по инфраструктуре Фото: россияне атаковали Одесскую область (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия ночью 19 апреля атаковала Одесскую область. Оккупанты применили ракеты и ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

"Российские террористы целили по критической инфраструктуре региона. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА не уточнил, какие последствия атаки. Но Кипер добавил, что правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Добавим, по данным Воздушных сил ВСУ, Россия ночью выпустила по Украине 22 ракеты разных типов и 14 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все "Шахеды" и 15 ракет.

Новая атака России

В ночь на 19 апреля российские войска снова атаковали Украину. Главный удар был направлен на Днепропетровскую область. Были "прилеты" в Днепре и других городах.

Как известно, в Днепре в результате атаки повреждена жилая пятиэтажка, вокзал, инфраструктурные объекты. Под ударом врага также были Кривой Рог, Синельниково и Павлоград.

По последним данным, в результате ночной атаки в Днепропетровской области 9 человек погибли, среди них трое детей.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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