В России раздаются взрывы: дроны атакуют Энгельс и Саратов, где базируется стратегическая авиация
В России дроны атаковали стратегические объекты в Саратове и Энгельсе, где базируется важная авиация. Местные жители сообщают о звуках взрывов, работе ПВО и пожарах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Так, в ночь на 6 июня в России почувствовали что такое война и опасность, ведь сразу несколько регионов попали под массированную атаку беспилотников.
Россияне сообщают о мощных взрывах, работе ПВО и звуках сирен.
Часть беспилотников была сбита, но некоторые достигли цели.
Воздушная тревога и взрывы: что известно
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин официально подтвердил угрозу атаки БПЛА и введение режима чрезвычайной ситуации.
Так, около 2:20 жители Саратова и Энгельса сообщили о серии взрывов. До этого над несколькими районами были слышны звуки беспилотников в небе. В регионе раздавались сирены, а также звуки, похожие на автоматные очереди.
Атака коснулась аэропорта и жилых кварталов
В международном аэропорту Гагарин в Саратове объявили о временном прекращении всех рейсов. Введен специальный план "Ковер".
Росавиация подтвердила: авиагавань не принимает и не отправляет самолеты, экипажи и диспетчеры работают в режиме повышенной безопасности.
Известно, что обломки одного беспилотника упал на жилой дом в городе Энгельс. Речь идет о многоэтажке ЖК "Облака" на улице Тельмана.
Очевидцы сообщают о пожаре на одном из балконов, а также повреждении окон и остекления на нескольких этажах. На месте работают спасатели.
Ситуация в других регионах
О работе ПВО и угрозе БПЛА также сообщают жители Тульской и Рязанской областей.
Например, в районе Дягилево, где расположена авиабаза, зафиксированы дроны и пожар, сообщают местные жители.
На момент публикации официальной информации о погибших или пострадавших нет.
Все экстренные службы приведены в полную боевую готовность, отметил губернатор Бусаргин.
Напомним, что вечером 5 июня на оккупированном Крымском полуострове несколько раз объявляли воздушную тревогу - всего пять раз. Взрывы были слышны вблизи Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в районе Сак.
Кроме того, Путину посоветовали прекратить жаловаться на украинские удары по его самолетам и взамен согласиться на хотя бы 30-дневное прекращение огня.
Так, Министерство иностранных дел призвало кремлевского диктатора отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать избегать встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и начать честные переговоры для справедливого и длительного мира.
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