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В России заявили про "неудачную" атаку на пороховой завод возле Тамбова

Россия, Пятница 19 января 2024 08:56
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В России заявили про "неудачную" атаку на пороховой завод возле Тамбова Фото: в России заявили про "неудачную" атаку на пороховой завод возле Тамбова (фото из открытых источников)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в РФ 19 января, это не первая подобная атака на это предприятие. В России уже успели отчитаться, что ее якобы устроили ВСУ, но она оказалась "неудачной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным росийских Telegram-каналов, дроны атаковали завод около 4:00.

"БПЛА самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали", - говорится в сообщении Shot.

Не первая атака

Отметим, что ЧП на этом заводе случаются не впервые. В ночь на 11 ноября 2023 года на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области прогремели взрывы. После этого там вспыхнул пожар.

Российские СМИ сообщали, что площадь пожара составляла около 300 квадратных метров, ее тушили не менее полутора часа.

Источники РБК-Украина тогда сообщали, что за этой операцией стояли бойцы Главного управления разведки Минобороны. При этом в ГУР не подтвержали, но и не опровергали этот факт.

В тему

19 января мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области. Россияне заявили о якобы атаке беспилотника.

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