Атака на Николаевскую область: Ким сообщил о трех сбитых дронах

По его словам, пожар, возникший после обстрела, удалось локализовать.

"Один из трех известных мне сбитых мопедов положила наша мобильная группа ТРО. Будут парни с премией", - написал Ким.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Николаев. В городе было слышно несколько взрывов.

Напомним, что вчера в Николаевской области украинские защитники уничтожили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которые используют российские оккупанты.

Также ранее сообщалось, что 13 октября оккупанты массированно обстреляли Николаев.

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