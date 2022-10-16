ВСУ сбили два иранских дрона-камикадзе в Николаевской области

В Николаевской области украинские защитники уничтожили еще два иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которые используют российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Напомним, 12 октября сообщалось, что украинские силы ПВО сбили девять иранских дронов-камикадзе в небе над Николаевской областью.

К тому же, в ночь на 15 октября украинские силы сбили пять Shahed-136 в Днепропетровской области.

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