Войска РФ ударили по Николаеву, силы ПВО сбили часть дронов
Российские войска сегодня вечером, 16 октября, обстреляли Николаев. В городе было слышно несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Кроме того, украинские подразделения ПВО еще сбили часть вражеских боеприпасов, которые оккупанты запустили по южным регионам Украины.
Обновлено 22:55
По информации местных Telegram-каналов, после взрывов в Николаеве начался пожар.
Напомним, что сегодня в Николаевской области украинские защитники уничтожили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которые используют российские оккупанты.
Также ранее сообщалось, что 13 октября оккупанты массированно обстреляли Николаев.
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