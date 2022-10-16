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Войска РФ ударили по Николаеву, силы ПВО сбили часть дронов

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Николаев, Воскресенье 16 октября 2022 22:29
Войска РФ ударили по Николаеву, силы ПВО сбили часть дронов Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня вечером, 16 октября, обстреляли Николаев. В городе было слышно несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Кроме того, украинские подразделения ПВО еще сбили часть вражеских боеприпасов, которые оккупанты запустили по южным регионам Украины.

Обновлено 22:55

По информации местных Telegram-каналов, после взрывов в Николаеве начался пожар.

Напомним, что сегодня в Николаевской области украинские защитники уничтожили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которые используют российские оккупанты.

Также ранее сообщалось, что 13 октября оккупанты массированно обстреляли Николаев.

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