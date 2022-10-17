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Атака на Миколаївську область: Кім повідомив про три збиті дрони

Фото: Кім повідомив про три збиті дрони (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Внаслідок атаки на Миколаївську область було знищено три іранські безпілотники, один з них збила місцева територіальна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, пожежу, яка виникла після обстрілу, вдалося локалізувати.

"Один із трьох відомих мені збитих мопедів поклала наша мобільна група ТРО. Будуть хлопці з премією", - написав Кім.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Миколаїв. У місті було чути кілька вибухів.

Нагадаємо, що вчора в Миколаївській області українські захисники знищили два іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовують російські окупанти.

Також раніше повідомлялося, що 13 жовтня окупанти масово обстріляли Миколаїв.

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Миколаївська область