Атака на Миколаївську область: Кім повідомив про три збиті дрони

За його словами, пожежу, яка виникла після обстрілу, вдалося локалізувати.

"Один із трьох відомих мені збитих мопедів поклала наша мобільна група ТРО. Будуть хлопці з премією", - написав Кім.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Миколаїв. У місті було чути кілька вибухів.

Нагадаємо, що вчора в Миколаївській області українські захисники знищили два іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовують російські окупанти.

Також раніше повідомлялося, що 13 жовтня окупанти масово обстріляли Миколаїв.

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