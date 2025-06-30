Иллюстративное фото: в Кривом Роге в результате атаки трое пострадавших, среди них есть "тяжелый" (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские террористы атаковали Кривой Рог беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed. В результате обстрела, по состоянию на сейчас, известно о трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Совета обороны города Кривого Рога Александра Вилкула.

"Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшем дворце культуры (местные поймут). Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города", - заявил Вилкул. По словам председателя Совета обороны города Кривого Рога, в результате террористической атаки врага пострадали три человека, среди которых один "тяжелый". Последний уже находится в операционной. Детали атаки Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, во время атаки удалось уничтожить два беспилотника. В результате попадания одного из дронов произошел пожар. Среди пострадавших: мужчина 52 лет - "тяжелый";

44-летняя и 54-летняя женщины, которым оказали помощь на месте. Их состояние удовлетворительное. "Информация о последствиях уточняется", - добавил он.