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В Кривом Роге в результате атаки трое пострадавших, среди них есть "тяжелый"

Понедельник 30 июня 2025 11:03
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В Кривом Роге в результате атаки трое пострадавших, среди них есть "тяжелый" Иллюстративное фото: в Кривом Роге в результате атаки трое пострадавших, среди них есть "тяжелый" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали Кривой Рог беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed. В результате обстрела, по состоянию на сейчас, известно о трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Совета обороны города Кривого Рога Александра Вилкула.

"Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшем дворце культуры (местные поймут). Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города", - заявил Вилкул.

По словам председателя Совета обороны города Кривого Рога, в результате террористической атаки врага пострадали три человека, среди которых один "тяжелый". Последний уже находится в операционной.

Детали атаки

Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, во время атаки удалось уничтожить два беспилотника. В результате попадания одного из дронов произошел пожар.

Среди пострадавших:

  • мужчина 52 лет - "тяжелый";
  • 44-летняя и 54-летняя женщины, которым оказали помощь на месте. Их состояние удовлетворительное.

"Информация о последствиях уточняется", - добавил он.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы). Больше всего от атак страдают прифронтовые населенные пункты и в целом области.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 30 июня россияне запустили 107 беспилотников. По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной (ПВО) обезврежено 74 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотники другого типа.

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