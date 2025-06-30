Враг атаковал более сотни дронов: как отработали силы ПВО этой ночью

Российская армия атаковала территорию Украины в ночь на 30 июня 107 ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 30 июня, с 22:00 29 июня, противник атаковал 107-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, и Гвардейское - ВОТ Крыма. Основное направление удара врага - Донецкая и Харьковская области. Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотники другого типа на севере, востоке и юге страны. Из них 64 - сбиты огневыми средствами поражения, 10 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.