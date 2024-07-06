Обязательно ли для освобождения Крыма уничтожать Керченский мост: ответ Неижпапы

Для освобождения оккупированного Крыма нужно уничтожить Керченский мост, поскольку это элемент логистики. А вся военная логистика россиян должна быть уничтожена для победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего ВМС Алексея Неижпапы журналистке Наталье Мосейчук.

В частности, он ответил на вопрос о том, считает ли реалистичной целью заход украинских кораблей в Севастополь.

"Это как в российской песне - "я знаю то, что невозможно возможно". Конечно, иначе быть не может. Я уже говорил, что мы должны до конца дойти", - сказал командующий.

Но для того, чтобы освободить Крым, необходимо уничтожить Керченский мост.

"Крымский мост - это логистическая цепь, работающая на агрессоре. И все логистические цепи для победы должны быть обезврежены. Поэтому, конечно, есть такая цель. Наверное, не в таких объемах (обеспечивает военные поставки, - ред.), которые были в 2022 году, потому что он был поражен. Но все же остается цепочкой поставок для оккупационных войск. И для военных это есть и остается целью", - добавил Неижпапа.

Что известно о планах по Крымскому мосту

В мае издание The Independent сообщило, что после неоднократных атак Россия прекратила поставки оружия для своих войск через Крымский мост. И перешла на использование сухопутных маршрутов через оккупированную территорию.

В связи с этим спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина говорил, что мост уже не имеет такого большого тактически-стратегического значения для россиян и его ликвидация не даст желаемого эффекта.

"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар", - сказал он.

Тем не менее вопрос уничтожение моста до сих пор обсуждается. Начальник военной разведки Кирилл Буданов говорил, что разрушить его могут ракеты большой дальности ATACMS, если они будут переданы Украины в достаточных количествах.

Аналитики ISW полагают, что разрушение моста усложнит россиянам оккупацию Крыма.