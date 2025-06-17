В Киеве уже 15 погибших и более 120 пострадавших от атаки РФ, - Клименко

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД .

"Сегодня враг совершил одну из самых массированных атак за время широкомасштабной войны, в столице известно о 139 пострадавших, из них - 15 погибших", - сообщил Клименко.

Как отметил министр, цифры могут измениться, поскольку продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Он уточнил, что в 9-этажку попала крылатая ракета, которая зашла на уровне четвертого этажа. Взрыв был такой силы, что вся конструкция подъезда сложилась.

"В Киеве пострадали около 50 домов. Именно в этом микрорайоне проживает около 50 тысяч человек - это густонаселенный район, именно сюда Россия направила удар. Только в Киеве 27 локаций, где сегодня работали и работают спасатели, полицейские, коммунальные службы", - рассказал министр.

К ликвидации последствий атаки привлечено около 2 тысяч спасателей и правоохранителей. На местах работает более 200 единиц инженерной техники, только на одной из локаций - около 100. Также в поисках людей под завалами помогают поисковые собаки.

Массированная атака РФ на Киев 17 июня