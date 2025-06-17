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В Киеве уже 15 погибших и более 120 пострадавших от атаки РФ, - Клименко

Киев, Вторник 17 июня 2025 15:03
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В Киеве уже 15 погибших и более 120 пострадавших от атаки РФ, - Клименко Фото: оккупанты ударили по многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве после массированной атаки российских войск выросло число погибших. Число жертв достигло 15.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Сегодня враг совершил одну из самых массированных атак за время широкомасштабной войны, в столице известно о 139 пострадавших, из них - 15 погибших", - сообщил Клименко.

Как отметил министр, цифры могут измениться, поскольку продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Он уточнил, что в 9-этажку попала крылатая ракета, которая зашла на уровне четвертого этажа. Взрыв был такой силы, что вся конструкция подъезда сложилась.

"В Киеве пострадали около 50 домов. Именно в этом микрорайоне проживает около 50 тысяч человек - это густонаселенный район, именно сюда Россия направила удар. Только в Киеве 27 локаций, где сегодня работали и работают спасатели, полицейские, коммунальные службы", - рассказал министр.

К ликвидации последствий атаки привлечено около 2 тысяч спасателей и правоохранителей. На местах работает более 200 единиц инженерной техники, только на одной из локаций - около 100. Также в поисках людей под завалами помогают поисковые собаки.

Массированная атака РФ на Киев 17 июня

Напомним, что этой ночью российские войска атаковали Украину, выпустив 472 дронов и ракет. В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе обрушился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.

Кроме того, в Дарницком районе в результате атаки повреждены детский сад и нежилые здания, в Днепровском - промышленная территория. В Подольском районе зафиксировано падение обломков на открытой местности.

Также горели верхние этажи жилого дома в Шевченковском районе, нежилое здание в Соломенском, несколько локаций в Дарницком, складские помещения в Святошинском.

В общей сложности 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.

Добавим, что после массированной ночной атаки России в столице зафиксировали локальное ухудшение качества воздуха. В частности в районах, где возникли пожары.

Все о последствиях атаки РФ по районам Киева - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на массированную атаку россиян.

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