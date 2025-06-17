У Києві вже 15 загиблих та понад 120 постраждалих від атаки РФ, - Клименко

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

"Сьогодні ворог здійснив одну із наймасованіших атак за час широкомасштабної війни, у столиці наразі відомо про 139 постраждалих, з них - 15 загиблих", - повідомив Клименко.

Як зазначив міністр, цифри можуть змінитися, оскільки тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Він уточнив, що у 9-поверхівку влучила крилата ракета, яка зайшла на рівні четвертого поверху. Вибух був такої сили, що вся конструкція під’їзду склалася.

"У Києві постраждали близько 50 будинків. Саме у цьому мікрорайоні проживає близько 50 тисяч людей - це густонаселений район, саме сюди Росія спрямувала удар. Лише у Києві 27 локацій, де сьогодні працювали і працюють рятувальники, поліцейські, комунальні служби", – розповів міністр.

До ліквідації наслідків атаки залучено близько 2 тисяч рятувальників та правоохоронців. На місцях працює понад 200 одиниць інженерної техніки, лише на одній з локацій - близько 100. Також у пошуках людей під завалами допомагають пошукові собаки.

Масована атака РФ на Київ 17 червня