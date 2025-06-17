В Киеве ухудшилось качество воздуха после атаки: в каком районе

После массированной ночной атаки России 17 июня в Киеве зафиксировали локальное ухудшение качества воздуха. В частности в районах, где возникли пожары.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минприроды .

По данным Департамента защиты окружающей среды КГГА, на правом берегу столицы ситуация стабильная - уровень загрязнения низкий, индекс качества воздуха (AQI) колеблется в пределах 23-33, радиационный фон - в норме.

На левом берегу, особенно в Дарницком районе, уровень загрязнения выше - AQI достиг 80. Причина - повышенная концентрация мелкодисперсной пыли (ТЧ2.5 и ТЧ10) после обстрелов и пожаров.

По информации платформы "Киев Цифровой", большинство районов города имеют удовлетворительные показатели воздуха. В то же время жителей просят быть осторожными, особенно в районах с повышенным уровнем загрязнения.

До стабилизации ситуации киевлянам рекомендуют:

по возможности меньше находиться на улице,

не проветривать помещения,

поддерживать водный баланс,

включать очиститель воздуха, если он есть.

В Миндовкилле отметили, что особенно эти меры важны для людей с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.