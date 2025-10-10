ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Атака на Киев: в КГГА объяснили, как учатся дети во время отключений света

Киев, Пятница 10 октября 2025 08:48
UA EN RU
Атака на Киев: в КГГА объяснили, как учатся дети во время отключений света Фото: в КГГА объяснили, как учатся дети во время отключений света (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Из-за последствий ночной ракетной атаки РФ и отсутствия электро- и водоснабжения в отдельных районах Киева, учебные заведения сегодня работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным городских властей, школы и детские сады на левом берегу столицы, а также часть заведений в других районах, функционируют в режиме Пунктов несокрушимости.

"Это означает: тепло, свет от генераторов, возможность подзарядить устройства, доступ к воде, укрытие во время воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Учебный процесс сейчас организован в смешанном формате. Если есть электроснабжение, педагоги проводят онлайн-уроки. В случае его отсутствия дети получают задания для самостоятельной проработки - без перегрузки, только в пределах необходимого материала.

Также сообщается, что в детсадах и школах созданы дежурные группы для детей, однако власти призвали родителей по возможности оставить детей дома.

Кроме того, КГГА обратилась к руководителям учреждений с просьбой разрешить сотрудникам, имеющим малолетних детей, работать дистанционно.

Городские службы продолжают работы по восстановлению электро- и водоснабжения. Жителей просят следить за обновлениями на официальном портале Киева и страницах КГГА в соцсетях.

Обстрел Киева 10 октября

В ночь на 10 октября Россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами по Киеву. В городе прогремели серии мощных взрывов, работала противовоздушная оборона. Объекты энергетической инфраструктуры стали основными целями врага.

В столице зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов. В области введены экстренные отключения электроэнергии.

Подробнее о том, где сегодня в Украине введены графики отключения электроэнергии - читайте в материале РБК-Украина.

А узнать больше о ночном массированном обстреле столицы можно в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: сколько выделят Украине
Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: сколько выделят Украине
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны