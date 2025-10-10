Атака на Киев: в КГГА объяснили, как учатся дети во время отключений света
Из-за последствий ночной ракетной атаки РФ и отсутствия электро- и водоснабжения в отдельных районах Киева, учебные заведения сегодня работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
По данным городских властей, школы и детские сады на левом берегу столицы, а также часть заведений в других районах, функционируют в режиме Пунктов несокрушимости.
"Это означает: тепло, свет от генераторов, возможность подзарядить устройства, доступ к воде, укрытие во время воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Учебный процесс сейчас организован в смешанном формате. Если есть электроснабжение, педагоги проводят онлайн-уроки. В случае его отсутствия дети получают задания для самостоятельной проработки - без перегрузки, только в пределах необходимого материала.
Также сообщается, что в детсадах и школах созданы дежурные группы для детей, однако власти призвали родителей по возможности оставить детей дома.
Кроме того, КГГА обратилась к руководителям учреждений с просьбой разрешить сотрудникам, имеющим малолетних детей, работать дистанционно.
Городские службы продолжают работы по восстановлению электро- и водоснабжения. Жителей просят следить за обновлениями на официальном портале Киева и страницах КГГА в соцсетях.
Обстрел Киева 10 октября
В ночь на 10 октября Россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами по Киеву. В городе прогремели серии мощных взрывов, работала противовоздушная оборона. Объекты энергетической инфраструктуры стали основными целями врага.
В столице зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов. В области введены экстренные отключения электроэнергии.
Подробнее о том, где сегодня в Украине введены графики отключения электроэнергии - читайте в материале РБК-Украина.
А узнать больше о ночном массированном обстреле столицы можно в отдельном материале РБК-Украина.