Атака на Київ: у КМДА пояснили, як навчаються діти під час відключень світла

Через наслідки нічної ракетної атаки РФ та відсутність електро- і водопостачання в окремих районах Києва, заклади освіти сьогодні працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За даними міської влади, школи та дитячі садки на лівому березі столиці, а також частина закладів в інших районах, функціонують у режимі Пунктів незламності.

"Це означає: тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Навчальний процес наразі організовано у змішаному форматі. Якщо є електропостачання, педагоги проводять онлайн-уроки. У разі його відсутності діти отримують завдання для самостійного опрацювання - без перевантаження, лише у межах необхідного матеріалу.

Також повідомляється, що у дитсадках і школах створено чергові групи для дітей, однак влада закликала батьків за можливості залишити дітей вдома.

Крім того, КМДА звернулася до керівників установ із проханням дозволити співробітникам, які мають малолітніх дітей, працювати дистанційно.

Міські служби продовжують роботи з відновлення електро- та водопостачання. Жителів просять стежити за оновленнями на офіційному порталі Києва та сторінках КМДА в соцмережах.