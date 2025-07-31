Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 88

По его словам, до 88 возросло количество пострадавших в Киеве. 46 из них были госпитализированы, среди раненых по меньшей мере 10 детей.

"Есть информация, что среди пострадавших пятимесячная девочка. Пятеро детей находятся в больнице", - сообщил Ткаченко.

У многих пострадавших диагностировали политравмы, осколочные ранения и резаные раны. Медики оказывают всю необходимую помощь.