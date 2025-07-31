Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 88

За його словами, до 88 зросла кількість постраждалих у Києві. З них 46 були госпіталізовані, серед поранених щонайменше 10 дітей.

"Є інформація, що серед постраждалих п’ятимісячна дівчинка. П’ятеро дітей перебувають у лікарні", - повідомив Ткаченко.

У багатьох постраждалих діагностували політравми, уламкові поранення та різані рани. Медики надають всю необхідну допомогу.