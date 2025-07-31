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Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 88

Фото: росіяни атакували Київ дронами та ракетами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

У Києві збільшилася кількість поранених через комбінований удар на столицю в ніч на 31 липня. Вже відомо про 88 постраждалих.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, до 88 зросла кількість постраждалих у Києві. З них 46 були госпіталізовані, серед поранених щонайменше 10 дітей. 

"Є інформація, що серед постраждалих  п’ятимісячна дівчинка. П’ятеро дітей перебувають у лікарні", - повідомив Ткаченко.

У багатьох постраждалих діагностували політравми, уламкові поранення та різані рани. Медики надають всю необхідну допомогу.

Нічна атака на столицю

Росія вночі атакувала Київ "Шахедами", а після 4.30 ранку на місто полетіли крилаті ракети. Одна із крилатих ракет "Іскандер", яку не збили, вдарила по багатоповерхівці у Святошинському районі.

У мережі показали, який вигляд вона має після прямого влучання.

Нещодавно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві. Операція продовжувалася три години.

Загалом противник використав 309 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів з напрямків Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також росіяни випустили 8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області, з яких тільки три було збито. У Києві було зафіксовано 5 прямих влучань.

Детальніше про атаку - у репортажі РБК-Україна.

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