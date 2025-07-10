Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 16

Что известно о комбинированной атаке на Киев

Этой ночью российские террористы совершили массированную атаку на Украину с применением большого количества ударных дронов. Одним из главных направлений удара была столица.

Сначала враг атаковал Киев беспилотниками, а затем нанес удары баллистическими и крылатыми ракетами. Известно уже о двух погибших.

Последствия вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города.

Наибольшие разрушения претерпел Шевченковский район: осколки попали в жилые и нежилые здания, возникли пожары, в частности на крыше многоэтажки и возле АЗС.

Повреждены крыши, верхние этажи, фасады и внутренние помещения нескольких домов. Также зафиксированы многочисленные попадания обломков в нежилые объекты.

В Дарницком районе обломки беспилотника вызвали возгорание в гаражах и на территории автозаправочной станции. Повреждения получил двор жилого дома.

Тем временем в Соломенском районе из-за обломков произошло возгорание крыши нежилого здания, еще одно место падения зафиксировано по другому адресу. В Голосеевском районе обломки вражеского дрона попали в грузовик, в результате чего он загорелся. В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки.

Подробнее о вражеском воздушном ударе по Киеву в ночь на 10 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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