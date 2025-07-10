В результате российского обстрела Киева погибли два человека, - КГВА

В Киеве в результате ночной воздушной атаки погибли два человека. Количество раненых возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"К сожалению, имеем двух погибших. Этих людей убили россияне. Это страшная потеря. Мои соболезнования родным и близким", - написал он. Ткаченко добавил, что количество раненых из-за обстрела возросло до 13 человек.